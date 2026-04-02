Бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,3%

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 23 по 30 марта выросла на 0,3% - до 66,73 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, до 77,73 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.