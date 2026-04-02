Бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,3%
00:22 02.04.2026
Бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,3%
Бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,3%
экономика
россия
республика тыва
камчатский край
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-98
аи-95
Экономика, Россия, Республика Тыва, Камчатский край, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-98, АИ-95
Бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,3%

Росстат: бензин на АЗС в РФ за неделю подорожал на 0,3%

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 23 по 30 марта выросла на 0,3% - до 66,73 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, до 77,73 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,3%, до 63,19 рубля за литр, Аи-95 - на 0,3%, до 68,61 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,3% - до 92,6 рубля.
Общая инфляция в стране с 24 по 30 марта составила 0,17%.
За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 69 субъектах РФ, больше всего в Республике Тыва, Камчатском крае, Ленинградской и Новосибирской областях (+0,6%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Коми (-0,1%) и Сахалинской области (-0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2% и 0,3% соответственно.
