Главный тренер "Спартака" назвал сроки возвращения Бабича

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что футболист московской команды и сборной Сербии Срджан Бабич точно восстановится от травмы к предсезонным сборам.
Бабич получил разрыв передней крестообразной связки колена 18 октября в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) и в конце того же месяца перенес операцию. Ранее спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао заявлял, что ожидает его восстановления к апрелю.
"Что касается Ильи Помазуна, он может сыграть. Он готов на 100% и тренируется с командой. В предстоящих матчах будем смотреть, оценивать и принимать решение по ситуации. Бабичу по-прежнему нужно время, он усердно работает. Сложно рассчитывать, что он будет доступен в играх концовки сезона, но к "предсезонке" он будет готов", - сказал Карседо журналистам.
Тренер также отметил, что рад за игрока команды Тео Бонгонду, который в составе ДР Конго вышел в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.
"Когда Тео был в нашем расположении, у него были определенные небольшие проблемы. Потом была пара недель, когда он мог отдохнуть и восстановиться. Сейчас он смог сыграть, и мы рады за него, рады, что его сборная сумела квалифицироваться на чемпионат мира. Это также важно и для "Спартака". Это касается всех игроков - мы всегда рады, всегда желаем им хороших игр в расположении сборной. Ливай Гарсия забил дважды и отдал голевую передачу. Это хорошо для его уверенности и для "Спартака", - добавил спикер.