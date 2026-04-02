Главный тренер "Спартака" назвал сроки возвращения Бабича - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:36 02.04.2026 (обновлено: 14:40 02.04.2026)
Главный тренер "Спартака" назвал сроки возвращения Бабича
Главный тренер "Спартака" назвал сроки возвращения Бабича - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Главный тренер "Спартака" назвал сроки возвращения Бабича
Главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что футболист московской команды и сборной Сербии Срджан Бабич точно восстановится от травмы к... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T14:36:00+03:00
2026-04-02T14:40:00+03:00
футбол
карлос карседо
срджан бабич
спартак (москва)
спорт
карлос карседо, срджан бабич, спартак (москва), спорт
Футбол, Карлос Карседо, Срджан Бабич, Спартак (Москва), Спорт
Главный тренер "Спартака" назвал сроки возвращения Бабича

Карседо: Бабич точно восстановится от травмы к предсезонным сборам

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что футболист московской команды и сборной Сербии Срджан Бабич точно восстановится от травмы к предсезонным сборам.
Бабич получил разрыв передней крестообразной связки колена 18 октября в матче 12-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) и в конце того же месяца перенес операцию. Ранее спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао заявлял, что ожидает его восстановления к апрелю.
"Что касается Ильи Помазуна, он может сыграть. Он готов на 100% и тренируется с командой. В предстоящих матчах будем смотреть, оценивать и принимать решение по ситуации. Бабичу по-прежнему нужно время, он усердно работает. Сложно рассчитывать, что он будет доступен в играх концовки сезона, но к "предсезонке" он будет готов", - сказал Карседо журналистам.
Тренер также отметил, что рад за игрока команды Тео Бонгонду, который в составе ДР Конго вышел в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.
"Когда Тео был в нашем расположении, у него были определенные небольшие проблемы. Потом была пара недель, когда он мог отдохнуть и восстановиться. Сейчас он смог сыграть, и мы рады за него, рады, что его сборная сумела квалифицироваться на чемпионат мира. Это также важно и для "Спартака". Это касается всех игроков - мы всегда рады, всегда желаем им хороших игр в расположении сборной. Ливай Гарсия забил дважды и отдал голевую передачу. Это хорошо для его уверенности и для "Спартака", - добавил спикер.
Литвинов уверен, что "Спартак" спокойно попадет в топ-3 по итогам сезона
