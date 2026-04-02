Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов в истории

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан с суммарным доходом 4,5 млрд долларов возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, следует из анализа Sportico.
Рейтинг учитывает доходы спортсменов до 2026 года, включая период после завершения профессиональной карьеры.
На втором месте в рейтинге расположился американский гольфист Тайгер Вудс (2,88 млрд долларов), на третьем - пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду (2,52 млрд).
Также в топ-10 вошли Леброн Джеймс (баскетбол; 2,03 млрд), Лионель Месси (футбол; 1,99 млрд), Арнольд Палмер (гольф; 1,85 млрд), Джек Никлаус (гольф; 1,83 млрд), Дэвид Бекхэм (футбол; 1,68 млрд), Роджер Федерер (теннис; 1,67 млрд) и Флойд Мейуэзер (бокс; 1,57 млрд).
Единственной женщиной, вошедшей в топ-50, стала американская теннисистка Серена Уильямс. Всего, согласно анализу, 50 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали в общей сложности 56,2 млрд долларов с учетом инфляции.
НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана
