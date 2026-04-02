В Дагестане арестовали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским

МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который в понедельник открыл стрельбу по полицейским в Дагестане и ранил двух сотрудников, сообщает пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в понедельник обвиняемый участвовал в массовой драке, которую пытались предотвратить оперативные сотрудники уголовного розыска. Он проигнорировал законные требования сотрудников и выстрелил в них не менее четырех раз из огнестрельного оружия травматического действия.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 30-летнего жителя села Нижний Дженгутай Буйнакского района. Он обвиняется в покушении на сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)… Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца, то есть до 31 мая 2026 года", – говорится в сообщении.
Ранее МВД Дагестана сообщило, что в понедельник вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района полицейские попытались пресечь конфликт между группой людей. В этот момент один из участников потасовки открыл стрельбу, и двое полицейских получили ранения, их госпитализировали. По данным минздрава республики, состояние полицейских стабильное, после операций и интенсивной терапии они идут на поправку.