В Дагестане арестовали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским

МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который в понедельник открыл стрельбу по полицейским в Дагестане и ранил двух сотрудников, сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в понедельник обвиняемый участвовал в массовой драке, которую пытались предотвратить оперативные сотрудники уголовного розыска. Он проигнорировал законные требования сотрудников и выстрелил в них не менее четырех раз из огнестрельного оружия травматического действия.