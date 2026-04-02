Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева попросили продлить арест

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как стало известно в ходе процесса, арест Корбе, Виктору и Павлу Васину просят продлить до 6 мая, решение по ходатайству суд примет в четверг.