14:56 02.04.2026 (обновлено: 14:59 02.04.2026)
Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева попросили продлить арест
Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастникам,... РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно в ходе процесса, арест Корбе, Виктору и Павлу Васину просят продлить до 6 мая, решение по ходатайству суд примет в четверг.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
Любомира Корбу, исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.
