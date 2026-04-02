Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева попросили продлить арест

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно в ходе процесса, арест Корбе, Виктору и Павлу Васину просят продлить до 6 мая, решение по ходатайству суд примет в четверг.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.