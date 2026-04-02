Теннис
 
00:56 02.04.2026
Александрова снялась с турнира в Чарльстоне
Россиянка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США), сообщается на сайте теннисного соревнования. РИА Новости Спорт, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США), сообщается на сайте теннисного соревнования.
Турнир проходит с 28 марта по 5 апреля. В матче второго круга против украинки Юлии Стародубцевой 13-ю ракетку мира заменит грузинка Екатерина Горгодзе.
"Мне очень жаль сообщать о необходимости сняться с турнира в Чарльстоне. Каждый год это одна из моих самых любимых игровых недель, поэтому мне грустно, что я не смогу сыграть перед болельщиками сегодня вечером. Надеюсь увидеть всех вас в следующем году!" - заявила Александрова.
В 2025 году Александрова дошла до полуфинала "пятисотника" в Чарльстоне, где уступила американке Джессике Пегуле.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Соболенко после победы на турнире в Майами возглавила чемпионскую гонку WTA
30 марта, 09:05
 
