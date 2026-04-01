Жители подтопленного дагестанского села стали использовать лодки
Жители подтопленного дагестанского села Ново-Цилитли передвигаются по улицам на лодке, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
2026-04-01T08:20:00+03:00
https://ria.ru/20260331/pavodki-2084120463.html
https://ria.ru/20260330/mahachkala-2083651907.html
МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Жители подтопленного дагестанского села Ново-Цилитли передвигаются по улицам на лодке, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
Как рассказала местная жительница Савда, сейчас в населенный пункт практически невозможно пройти или проехать. На кадрах видно, что улицы села находятся полностью под водой.
"Третьи сутки наше село остается в плену большой воды. Паводок, пришедший внезапно, до сих пор не отступил: улицы превратились в реки, дома стоят в воде по окна, а дворы напоминают холодные озера", - рассказала собеседница агентства.
В Дагестане
в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.