Жители подтопленного дагестанского села стали использовать лодки

МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Жители подтопленного дагестанского села Ново-Цилитли передвигаются по улицам на лодке, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.

Как рассказала местная жительница Савда, сейчас в населенный пункт практически невозможно пройти или проехать. На кадрах видно, что улицы села находятся полностью под водой.

"Третьи сутки наше село остается в плену большой воды. Паводок, пришедший внезапно, до сих пор не отступил: улицы превратились в реки, дома стоят в воде по окна, а дворы напоминают холодные озера", - рассказала собеседница агентства.