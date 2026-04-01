16:32 01.04.2026 (обновлено: 16:33 01.04.2026)
Вяльбе возглавит делегацию России на конгрессе FIS
Свищев: Вяльбе возглавит делегацию России на конгрессе FIS

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возглавит российскую делегацию на конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщил РИА Новости председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев.
Ранее Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента ФЛГР Вяльбе. Также он единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников
"У нас уже определены делегаты, которые поедут на конгресс. Это Елена Валерьевна Вяльбе, также наш генеральный секретарь и еще один представитель. Делегацию возглавит Елена Валерьевна Вяльбе. Я поеду не как официальное лицо, поэтому не буду участвовать в непосредственной работе конгресса, но приму участие в неофициальных встречах с представителями разных федераций, буду общаться, знакомиться, выстраивать контакты", - сказал Свищев.
"Мы поедем туда большой делегацией, чтобы, в том числе, перезагружать наши отношения с Международной федерацией. Конгресс пройдет в Белграде в первой половине июня", - отметил Свищев.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Бородавко рад, что Вяльбе хорошо коммуницирует с FIS
