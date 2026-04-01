МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский мог бы создать условия для мира, выведя ВСУ из Донбасса, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Если бы он принял решение о выводе войск и потом мы проверили бы, что он вывел войска, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий", — сказал он в комментарии информационной службе "Вести".
Накануне глава киевского режима утверждал, что Москва якобы дала два месяца на отступление, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую сторону.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Зеленскому следовало уже давно взять на себя такую ответственность. Это могло бы спасти множество жизней и позволило бы остановить горячую фазу конфликта.
Он добавил, что пауза в мирном процессе не связана с ожиданием выполнения этого условия: она возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
