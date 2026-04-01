05:15 01.04.2026 (обновлено: 12:16 01.04.2026)
Косачев с иронией прокомментировал визит Каллас в Киев
Косачев с иронией прокомментировал визит Каллас в Киев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев вспомнил анекдот про ключи, комментируя визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев. РИА Новости, 01.04.2026
© REUTERS / Ministry of Foreign Affairs of Ukraine — Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время прибытия в Киев
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время прибытия в Киев
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев вспомнил анекдот про ключи, комментируя визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев.
"Пресловутая Кая Каллас, отметая любые сомнения в приоритетах для ЕС с точки зрения взлетевших цен на бензин и электричество, совершает визит в <...> Киев. Это как в известном анекдоте, когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее", — написал он в Telegram-канале.
По мнению сенатора, жителям Евросоюза "сильно повезло" с брюссельскими руководителями, которых они не выбирали и которые перед ними не подотчетны.
Каллас и европейские министры иностранных дел побывали в Киеве 31 марта. Во время визита глава евродипломатии заявила журналистам, что у нее "нет хороших новостей для Украины" в вопросе одобрения антироссийских санкций и заблокированного кредита на 90 миллиардов евро.
"Зачем приехала?" На Украине возмутились вчерашней выходкой Каллас в Киеве
1 апреля, 02:28
 
