Константин Меладзе продал виллу в Италии бразильским миллионерам

РИМ, 1 апр – РИА Новости. Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам, выяснило РИА Новости, изучив местные кадастровые документы.
Согласно выписке, с 2018-го по апрель 2024 года Меладзе владел особняком в коммуне Сан-Феличе-дель-Бенако вместе с бывшей женой, экс-участницей группы "ВИА Гра" Верой Брежневой. В документах она значится под фамилией первого мужа - Киперман. По сообщениям СМИ, Меладзе и Брежнева развелись в 2023 году.
С апреля 2024-го по февраль 2025-го Меладзе владел виллой единолично в рамках раздела имущества по итогам развода.
Согласно открытой информации, обширный особняк с бассейном расположен в уединенном месте непосредственно на побережье Гарды. Туда ведет одна дорога, проходящая через лесистую местность мимо нескольких туристических структур для отдыха на природе.
Осенью 2025 года право собственности на недвижимость в равных долях перешло бывшему бразильскому автогонщику Энрике Бернольди, который 2001-2002 годах выступал в чемпионате мира Формулы-1, и его жене Луизе Вернингхауз – потомку основателя WEG Industries, одного из крупнейших в мире производителей электродвигателей. Она входит в список Forbes по Бразилии – в 2025 году ее состояние оценивалось в сумму, эквивалентную 600 миллионам евро.
