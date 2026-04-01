Многие иностранные ученые хотят работать в России, заявил глава РАН
05:23 01.04.2026
Многие иностранные ученые хотят работать в России, заявил глава РАН
Вопрос утечки мозгов не только утратил актуальность, но сменился обратным трендом - зарубежные ученые хотят получить российское гражданство и работать в России, РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вопрос утечки мозгов не только утратил актуальность, но сменился обратным трендом - зарубежные ученые хотят получить российское гражданство и работать в России, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
"Мы видим, что социальная значимость профессии ученого растет. Я вижу, что ситуация существенно меняется в лучшую сторону, по крайней мере в той сфере, которой я занимаюсь. Мы видим, как многие ученые из-за рубежа хотят у нас работать, приезжают, хотят получить гражданство Российской Федерации. Поэтому сегодня, на мой взгляд, актуальность этого вопроса упала на несколько порядков", - сказал академик.
По его словам, за последние годы в научной сфере России произошли изменения.
"Ведь чтобы люди не уезжали, помимо, конечно, чувства гордости за страну, ответственности за её состояние, мы должны нашим ученым создать необходимые условия для работы. Это не только заработная плата, но и современное рабочее место, которое оснащено современными исследовательскими инструментами, аппаратурой", - пояснил Красников.
"И, конечно, задачи, которые исследователи решают, должны быть мирового уровня. Ученый должен понимать, что он и здесь, в России, работает на переднем крае мировых исследований", - подчеркнул он.
