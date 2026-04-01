Суд оставил в силе решение о заочном аресте рэпера Oxxxymiron*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение нижестоящего суда о заочном аресте рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу иноагента Мирона Федорова*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ… Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга без изменений", - говорится в сообщении.