Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:32 01.04.2026
Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ
Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ
Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поблагодарил своего тренера по боксу после драки во время матча регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T09:32:00+03:00
2026-04-01T09:32:00+03:00
спорт, игорь шестеркин, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Шестеркин, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ

Шестеркин поблагодарил тренера после драки в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

© Фото : twitter.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : twitter.com/nyrangers
Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поблагодарил своего тренера по боксу после драки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз".
Эпизод произошел в середине третьего периода при счете 4:1 в пользу "Рейнджерс" во время массовой потасовки, которая возникла у ворот "синерубашечников". В ходе стычки шведский голкипер "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем подъехал к Шестеркину и бросил тому вызов на бой. Россиянин принял предложение о драке и после обмена несколькими ударами уложил оппонента на лед. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и еще по две минуты за то, что покинули ворота. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Рейнджерс". Шестеркин отразил 22 броска из 23.
"Да, это была моя первая драка. Я думал, что это случится против Ильи Сорокина (вратарь "Нью-Йорк Айлендерс"). Ну что ж, подождем. Когда Маркстрем ко мне подъехал, я подумал: "Какой же он огромный". Я не хотел оказаться в нокауте, поэтому действовал от обороны. Хочу поблагодарить своего тренера по боксу, который дал мне пару уроков, так, ничего особенного", - цитирует Шестеркина сайт клуба.
В сезоне-2025/26 НХЛ ранее участие в драках во время матчей приняли российские вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский.
