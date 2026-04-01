Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поблагодарил своего тренера по боксу после драки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз".