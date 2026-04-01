Шестеркин поблагодарил тренера по боксу после драки в матче НХЛ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поблагодарил своего тренера по боксу после драки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз".
Эпизод произошел в середине третьего периода при счете 4:1 в пользу "Рейнджерс" во время массовой потасовки, которая возникла у ворот "синерубашечников". В ходе стычки шведский голкипер "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем подъехал к Шестеркину и бросил тому вызов на бой. Россиянин принял предложение о драке и после обмена несколькими ударами уложил оппонента на лед. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и еще по две минуты за то, что покинули ворота. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Рейнджерс". Шестеркин отразил 22 броска из 23.
"Да, это была моя первая драка. Я думал, что это случится против Ильи Сорокина (вратарь "Нью-Йорк Айлендерс"). Ну что ж, подождем. Когда Маркстрем ко мне подъехал, я подумал: "Какой же он огромный". Я не хотел оказаться в нокауте, поэтому действовал от обороны. Хочу поблагодарить своего тренера по боксу, который дал мне пару уроков, так, ничего особенного", - цитирует Шестеркина сайт клуба.
В сезоне-2025/26 НХЛ ранее участие в драках во время матчей приняли российские вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский.
