Семак признался, что ему нравится работа Гвардиолы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил в интервью РИА Новости, что ему импонирует деятельность коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

В качестве главного тренера испанский специалист дважды приводил к победе в Лиге чемпионов "Барселону" и один раз "Манчестер Сити", который возглавляет с 2016 года.

"Очень нравится работа Хосепа Гвардиолы. Прекрасно понимаю, каково это на протяжении такого долгого времени работать с топовыми клубами, перед которыми ставятся максимальные задачи. Работа Гвардиолы вызывает у меня неподдельный интерес", - сказал Семак.

"Как и других больших тренеров, которые добиваются успехов со своими командами на протяжении многих лет - Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Луиса Энрике. Это очень разные тренеры, но у всех хотел бы поучиться и почерпнуть все самое лучшее", - добавил тренер.