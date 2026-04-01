14:43 01.04.2026 (обновлено: 15:56 01.04.2026)
Семак признался, что ему нравится работа Гвардиолы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил в интервью РИА Новости, что ему импонирует деятельность коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил в интервью РИА Новости, что ему импонирует деятельность коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
В качестве главного тренера испанский специалист дважды приводил к победе в Лиге чемпионов "Барселону" и один раз "Манчестер Сити", который возглавляет с 2016 года.
"Очень нравится работа Хосепа Гвардиолы. Прекрасно понимаю, каково это на протяжении такого долгого времени работать с топовыми клубами, перед которыми ставятся максимальные задачи. Работа Гвардиолы вызывает у меня неподдельный интерес", - сказал Семак.
"Как и других больших тренеров, которые добиваются успехов со своими командами на протяжении многих лет - Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Луиса Энрике. Это очень разные тренеры, но у всех хотел бы поучиться и почерпнуть все самое лучшее", - добавил тренер.
Полностью интервью с Сергеем Семаком читайте в четверг на сайте РИА Новости.
