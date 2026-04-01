Петров рассказал о товарищеском матче с Мали
Петров рассказал о товарищеском матче с Мали - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Петров рассказал о товарищеском матче с Мали
Футболист сборной России Максим Петров считает, что национальная команда наиграла на победу в товарищеском матче против малийцев. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T09:36:00+03:00
2026-04-01T09:36:00+03:00
2026-04-01T09:36:00+03:00
мали
мали, максим петров, товарищеские матчи
Футбол, Мали, Максим Петров, Товарищеские матчи
Петров рассказал о товарищеском матче с Мали
Петров: сборная России по футболу наиграла на победу в матче с Мали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист сборной России Максим Петров считает, что национальная команда наиграла на победу в товарищеском матче против малийцев.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в Санкт-Петербурге.
"Мы готовились и понимали, что это хороший соперник. В принципе, в единоборствах все получилось так, как мы и думали: неуступчивая команда, на каждом участке поля борется, выжигает. Так и получилось — они очень цепко играли. Поэтому, думаю, это действительно хороший соперник", - сказал Петров РИА Новости.
"Конечно, ничья расстраивает. Мы выходили на победу. И, на мой взгляд, мы наиграли на нее: у нас было больше моментов, больше ударов, подходов, владения. Все было за нами. Просто, наверное, не повезло с реализацией", - отметил Петров
Полузащитник национальной команды также добавил, что его удивил рост игроков сборной Мали
. "Обычно бывает два-три таких высоких игрока, а тут их реально полкоманды. Достаточно высокие, но ничего страшного", - заключил он.