Два футболиста "Зенита" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ, пишут СМИ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
20:15 01.04.2026 (обновлено: 21:56 01.04.2026)
Два футболиста "Зенита" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ, пишут СМИ
Два футболиста "Зенита" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Два футболиста "Зенита" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ, пишут СМИ
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил футболистов петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в предварительный состав команды на... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
футбол
спорт
карло анчелотти
международная федерация футбола (фифа)
луис энрике
зенит
сантос
чемпионат мира по футболу (до 17 лет)
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582021531_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2a8fd2a01901669a499dfc5c1a15c24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карло анчелотти, международная федерация футбола (фифа), луис энрике, зенит, сантос, чемпионат мира по футболу (до 17 лет)
Футбол, Спорт, Карло Анчелотти, Международная федерация футбола (ФИФА), Луис Энрике, Зенит, Сантос, Чемпионат мира по футболу (до 17 лет)
Два футболиста "Зенита" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ, пишут СМИ

ESPN: Сантос и Энрике вошли в предварительный состав сборной Бразилии на ЧМ

© официальный твиттер клуба "Зенит"Защитник "Зенита" Дуглас Сантос
Защитник Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил футболистов петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в предварительный состав команды на чемпионат мира 2026 года, сообщает ESPN.
Окончательную заявку сборной Бразилии Анчелотти огласит 18 мая, в нее войдут 26 футболистов. Отмечается, что 24 игрока из предварительного списка, включая Сантоса и Луиса Энрике, пропустят чемпионат мира только в случае форс-мажорных обстоятельств или травм.
Игрок ПФК ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Мойзес извинился перед Челестини, сообщили в ЦСКА
1 апреля, 19:57
Сантосу 32 года, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года и является капитаном команды. Вместе с петербуржцами он стал пятикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В сентябре Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что защитник сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Спортсмен сыграл пять матчей за сборную Бразилии.
Луису Энрике 25 лет. Он выступает в составе "Зенита" с января 2025 года. В его активе 13 матчей за сборную Бразилии и два гола.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Плакал из-за печали": Доннарумма прокомментировал непопадание Италии на ЧМ
1 апреля, 19:30
 
ФутболСпортКарло АнчелоттиМеждународная федерация футбола (ФИФА)Луис ЭнрикеЗенитСантосЧемпионат мира по футболу (до 17 лет)
 
