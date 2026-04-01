Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР
18:07 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/salaeva-2084474591.html
Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР
Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР - РИА Новости, 01.04.2026
Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР
Опыт Чувашии по развитию школьных театров нужно масштабировать на федеральном уровне, как эффективный инструмент воспитания и раскрытия потенциала молодeжи,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:07:00+03:00
2026-04-01T18:07:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
алла салаева
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084340209_0:46:2483:1443_1920x0_80_0_0_e6a1f533d8040a79184ed3678fc5fb75.jpg
https://ria.ru/20260205/chuvashiya-2072455673.html
чувашская республика (чувашия)
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084340209_184:0:2391:1655_1920x0_80_0_0_5f2d75bf567bc0268d572e723285f403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), алла салаева, олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Алла Салаева, Олег Николаев (политик)
Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР

Алла Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров включат в программу ЕР

© Фото : Пресс-служба правительства Чувашии
Алла Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Алла Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Опыт Чувашии по развитию школьных театров нужно масштабировать на федеральном уровне, как эффективный инструмент воспитания и раскрытия потенциала молодeжи, также он войдет в народную программу "Единой России", сообщила депутат Госдумы РФ Алла Салаева.
В среду в регионе стартовал IV региональный фестиваль школьных театров "АСАМ". За три года в проекте приняли участие: более 13 тысяч школьников из 370 школ; поставлено свыше 1 тысячи спектаклей.
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Николаев: планируется более 70 мероприятий, объединяющих народы Чувашии
5 февраля, 13:55
"Педагоги проходят бесплатное повышение квалификации на базе Чувашского государственного института культуры и искусств, 300 из которых обучились по методике Вахтанговской школы — с привлечением специалистов Театрального института им. Б. Щукина. Опыт Чувашии уникален, здесь объединились театры и артисты, школы и педагоги, профессионалы и энтузиасты", - написала Салаева в своем телеграм-канале.
Она добавила, что учителя, прошедшие переподготовку, получают сертификат государственного образца. При этом проект дает реальные результаты: выпускники школьных театров поступают в профильные вузы, в ведущие театральные институты страны.
"Чувашия сформировала модель, которую можно и нужно масштабировать на федеральном уровне — как эффективный инструмент воспитания и раскрытия потенциала молодежи. Развитие детских театров в школах включаем как инициативу родителей в народную программу "Единой России", - подчеркнула она.
В пресс-службе правительства региона добавили, что инициатива реализуется: при поддержке главы Чувашии Олега Николаева; в связке с партийным проектом "Культура малой Родины" "Единой России"; при участии министерства образования, министерства культуры Чувашии и Союза женщин Чувашии.
 
Чувашская Республика (Чувашия)Алла СалаеваОлег Николаев (политик)
 
 
