Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Опыт Чувашии по развитию школьных театров нужно масштабировать на федеральном уровне, как эффективный инструмент воспитания и раскрытия потенциала молодeжи, также он войдет в народную программу "Единой России", сообщила депутат Госдумы РФ Алла Салаева.

В среду в регионе стартовал IV региональный фестиваль школьных театров "АСАМ". За три года в проекте приняли участие: более 13 тысяч школьников из 370 школ; поставлено свыше 1 тысячи спектаклей.

"Педагоги проходят бесплатное повышение квалификации на базе Чувашского государственного института культуры и искусств, 300 из которых обучились по методике Вахтанговской школы — с привлечением специалистов Театрального института им. Б. Щукина. Опыт Чувашии уникален, здесь объединились театры и артисты, школы и педагоги, профессионалы и энтузиасты", - написала Салаева в своем телеграм-канале.

Она добавила, что учителя, прошедшие переподготовку, получают сертификат государственного образца. При этом проект дает реальные результаты: выпускники школьных театров поступают в профильные вузы, в ведущие театральные институты страны.

"Чувашия сформировала модель, которую можно и нужно масштабировать на федеральном уровне — как эффективный инструмент воспитания и раскрытия потенциала молодежи. Развитие детских театров в школах включаем как инициативу родителей в народную программу "Единой России", - подчеркнула она.