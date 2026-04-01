"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на "Нижнекамскнефтехиме" и заявил о готовности оказать им поддержку.

"Футбольный клуб "Рубин" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на "Нижнекамскнефтехиме". Работники завода – часть нашей большой семьи, и мы разделяем это горе. "Рубин" рядом с вами и готов оказать любую поддержку тем, кого затронули эти трагические события", - говорится в клубном заявлении.