"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:56 01.04.2026
"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"
"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"
Казанский футбольный клуб "Рубин" в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T17:56:00+03:00
2026-04-01T17:56:00+03:00
футбол
происшествия
россия
нижнекамск
казань
рубин
нижнекамскнефтехим
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
нижнекамск
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/70/1557407074_0:94:756:661_1920x0_80_0_0_72bb78691852304ee942cac6f77bc341.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, россия, нижнекамск, казань, рубин, нижнекамскнефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Футбол, Происшествия, Россия, Нижнекамск, Казань, Рубин, Нижнекамскнефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"

"Рубин" выразил готовность помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на "Нижнекамскнефтехиме" и заявил о готовности оказать им поддержку.
"Футбольный клуб "Рубин" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на "Нижнекамскнефтехиме". Работники завода – часть нашей большой семьи, и мы разделяем это горе. "Рубин" рядом с вами и готов оказать любую поддержку тем, кого затронули эти трагические события", - говорится в клубном заявлении.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. На данный момент 22 человека госпитализированы в медучреждения Нижнекамска, Казани и Москвы. По информации компании, расследование происшествия на "Нижнекамскнефтехиме " ведет комиссия с участием представителей надзорных органов и служб предприятия.
Перенесенный матч Первой лиги "Нефтехимик" — "Факел" пройдет без зрителей
1 апреля, 12:49
 
ФутболПроисшествияРоссияНижнекамскКазаньРубинНижнекамскнефтехимМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
