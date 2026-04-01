"Рубин" готов помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"
Казанский футбольный клуб "Рубин" в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T17:56:00+03:00
https://ria.ru/20260401/match-2084242012.html
"Рубин" выразил готовность помочь пострадавшим в ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на "Нижнекамскнефтехиме" и заявил о готовности оказать им поддержку.
"Футбольный клуб "Рубин" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в результате пожара на "Нижнекамскнефтехиме". Работники завода – часть нашей большой семьи, и мы разделяем это горе. "Рубин" рядом с вами и готов оказать любую поддержку тем, кого затронули эти трагические события", - говорится в клубном заявлении.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. На данный момент 22 человека госпитализированы в медучреждения Нижнекамска, Казани и Москвы. По информации компании, расследование происшествия на "Нижнекамскнефтехиме " ведет комиссия с участием представителей надзорных органов и служб предприятия.