Глава ФПК объяснил, почему робот не заменит проводников поездов
08:14 01.04.2026
Глава ФПК объяснил, почему робот не заменит проводников поездов
Глава ФПК объяснил, почему робот не заменит проводников поездов
Глава ФПК Пястолов: роботы не смогут заменить искреннюю улыбку проводников

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роботы не смогут заменить искреннюю улыбку проводников, которые создают уютную атмосферу и комфорт в пути, сказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"В век роботизации мы развиваем цифровые сервисы: можем автоматизировать процесс продажи услуг, заказа питания и товаров, оповещения пассажиров и прочего. Цифровые технологии помогают современным проводникам пассажирских вагонов выполнять должностные обязанности и позволяют больше времени уделять именно заботе о пассажирах", - сообщил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Беспилотный робот-доставщик Яндекса перевозит посылки Почты России на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Роботы постепенно полностью заменят курьеров, считает глава Минтранса
31 марта, 10:01
Например, проводникам не нужно заполнять вручную бланки учета населенности и расхода постельного белья - пару лет назад на смену пришел электронный формат, который в будущем заменит всю бумажную отчетность.
"Однако автоматизировать процесс теплой заботы о наших пассажирах невозможно. Ни один робот не сможет заменить искреннюю улыбку проводника и обеспечить уютную атмосферу и максимальный комфорт в пути. Именно поэтому замена проводников роботами в компании даже не рассматривается", - отметил глава ФПК.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
Готовая пицца - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Глава Минтранса рассказал, когда доставка пиццы дронами станет обыденностью
31 марта, 01:33
 
