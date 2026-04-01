11:31 01.04.2026
Росэксимбанк занял 12 место в рейтинге Forbes "100 надежных банков России"
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк, Эксперт РА, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Петр Засельский
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Росэксимбанк, который входит в структуру Российского экспортного центра (группа ВЭБ), занял 12 место в рейтинге Forbes "100 надежных банков России", сообщает РЭЦ.
Рейтинг составлялся по оценкам российских рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России. Они отражают кредитоспособность банков в рублях.
Согласно данным, Росэксимбанк обладает высоким уровнем надежности: АКРА и Эксперт РА подтвердили банку кредитные рейтинги "АА+(RU), прогноз стабильный" и "ruAA+, прогноз стабильный" соответственно.
"Для нас этот успех – это показатель надежности и эффективности Росэксимбанка и качества его финансовых услуг, а также результат слаженной работы команды банка. Мы планируем и дальше укреплять свои позиции на рынке, продолжая оказывать всестороннюю поддержку российским экспортерам и импортерам", – подчеркнул председатель правления банка Пётр Засельский.
Российский экспортный центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру Российского экспортного центра. Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
