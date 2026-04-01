Раков восстановится от травмы не раньше июня, заявил агент

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Находящийся в аренде в самарских "Крыльях Советов" футболист "Локомотива" Вадим Раков восстановится от травмы не раньше июня, сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.

Раков не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, когда " Крылья Советов " в гостях проиграли махачкалинскому " Динамо ". В декабре нападающий успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В конце марта пресс-служба самарцев сообщила РИА Новости, что Раков получил повреждение накануне матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского " Рубина ".

"Вопрос (о прохождении Раковым восстановления в Москве ) между клубами еще обсуждается. Я так понимаю, что задержка произошла в связи с тем, что у "Крыльев" совершенно неожиданно для руководства поменялся главный тренер (1 апреля клуб объявил об уходе с этого поста Магомеда Адиева и назначении исполняющим обязанности главного тренера Сергея Булатова - прим. ред.). Думаю, у них сейчас это был основной вопрос. Я сегодня общался со спортивным директором " Локомотива " — они контактируют с "Крыльями" и, думаю, в ближайшее время смогут договориться", - сказал Кузьмичев

"Возвращение Ракова в этом сезоне маловероятно. Самый оптимистичный прогноз от врачей — два месяца", - отметил собеседник агентства.