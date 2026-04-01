18:30 01.04.2026
Раков восстановится от травмы не раньше июня, заявил агент
Футбол, Спорт, Магомед Адиев, Сергей Булатов, Вадим Раков, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва, Крылья Советов
Раков восстановится от травмы не раньше июня, заявил агент

Агент Кузьмичев: Раков восстановится от травмы не раньше июня

© Фото : ФК "Крылья Советов"Вадим Раков
Вадим Раков - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : ФК "Крылья Советов"
Вадим Раков. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Находящийся в аренде в самарских "Крыльях Советов" футболист "Локомотива" Вадим Раков восстановится от травмы не раньше июня, сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Раков не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, когда "Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". В декабре нападающий успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В конце марта пресс-служба самарцев сообщила РИА Новости, что Раков получил повреждение накануне матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина".
"Вопрос (о прохождении Раковым восстановления в Москве) между клубами еще обсуждается. Я так понимаю, что задержка произошла в связи с тем, что у "Крыльев" совершенно неожиданно для руководства поменялся главный тренер (1 апреля клуб объявил об уходе с этого поста Магомеда Адиева и назначении исполняющим обязанности главного тренера Сергея Булатова - прим. ред.). Думаю, у них сейчас это был основной вопрос. Я сегодня общался со спортивным директором "Локомотива" — они контактируют с "Крыльями" и, думаю, в ближайшее время смогут договориться", - сказал Кузьмичев.
"Возвращение Ракова в этом сезоне маловероятно. Самый оптимистичный прогноз от врачей — два месяца", - отметил собеседник агентства.
"Локомотив" отдал Ракова в аренду в "Крылья Советов" до конца сезона-2025/26. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ за самарцев и забил пять мячей.
