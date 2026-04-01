Путин встретился с новым составом ЦИК России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с новым составом Центральной избирательной комиссии России, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках визита в Центризбирком России глава государства также проведет отдельную встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК РФ на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.
Ранее Путин подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии РФ, в число которых вошли Анатолий Сысоев, Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов. Совет Федерации назначил свою "пятерку" в ЦИК 4 марта, в нее вошли Николай Булаев, Павел Андреев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Государственная дума назначила пятерых членов Центризбиркома 11 марта, в состав вошли Алёна Булгакова, Евгений Колюшин, Василина Кулиева, Николай Левичев и Константин Мазуревский.
