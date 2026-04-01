17:37 01.04.2026 (обновлено: 17:49 01.04.2026)
Путин назвал ситуацию в Карабахе чувствительным вопросом
Ситуация в Карабахе остается чувствительным вопросом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.04.2026
Владимир Путин, Армения, Москва, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация в Карабахе остается чувствительным вопросом, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин принял в Кремле премьера Армении Никола Пашиняна, который находится в Москве с рабочим визитом.
"Конечно, самый чувствительный вопрос до сих пор - мы это понимаем, мы с вами часто об этом говорим - это все, что связано с Карабахом", - сказал Путин в ходе российско-армянских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Пашиняна рады видеть в Москве, заявил Путин
1 апреля, 17:46
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Между Россией и Арменией особые отношения, заявил Путин
1 апреля, 17:46
 
