Волгоград после дождя парализовали десятибалльные пробки

ВОЛГОГРАД, 1 апр – РИА Новости. Десятибалльные пробки образовались на улицах Волгограда из-за дождя, который обрушился на город в среду, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Согласно данным сервиса, сложнее всего ситуация в Центральном районе, большие пробки также в Дзержинском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Советском районах, чуть свободнее на дорогах – на окраинах города.
В мэрии сообщили РИА Новости, что дорожные службы контролируют ситуацию и занимаются устранением воды с проезжей части.
"Ливневым канализациям требуется время, чтобы вода ушла. Система водоотведения функционирует в штатном режиме. Тем не менее дорожные службы постоянно мониторят ситуацию, и в случае обнаружения участков, куда потоками воды был нанесен мелкий мусор, оперативно организуют работы по очистке ливнеприемных решеток для обеспечения беспрепятственного прохождения осадочных вод", - сообщили в пресс-службе городской администрации.
