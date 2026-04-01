В Москве объявили лауреатов литературной премии "Электронная буква"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Победителем в главной номинации "Книга года" литературной премии "Электронная буква" стал роман "Открытки счастья" Алисы Луниной, а "Голосом года" была признана чтец Татьяна Завроцкая, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

Финал премии в области электронных и аудиокниг "Электронной буквы – 2025" состоялся в среду в Москве в Театре на Страстном.

В седьмом сезоне премии было подано более 2,5 тысяч заявок из разных стран мира. В шорт-лист "Электронной буквы – 2025", представленный в декабре 2025 года, вошли 20 авторов и 20 чтецов. Лауреатов премии определило специальное жюри, в составе которого были телеведущий Сергей Чонишвили , писатель Александр Цыпкин , радиоведущий Антон Комолов, актёры кино и дубляжа Дмитрий Череватенко, Александр Шаронов и Прохор Чеховской, основательница проекта "Голос может" Седа Каспарова, актриса Софья Лебедева, писатели Ольга Птицева, Вера Богданова, Анна Матвеева , Ксения Буржская, Александр Снегирёв и Даша Благова, режиссёр и продюсер Лина Арифулина.

"Традиционно "Электронная буква" продолжает открывать имена – в числе лауреатов оказываются новые авторы и наш премиальный список не похож ни на один другой. Digital-писатели экспериментируют с пространством и словом, формой и темами – их тексты подчас оказываются живее, чем сама жизнь", – отметила шеф-редактор группы компаний " Литрес " Екатерина Писарева.

Победители "Книги года" и "Голоса года" Лунина и Завроцкая получили по 300 тысяч рублей от "Литрес". Кроме того, победители стали обладателями специальных призов от генеральных партнёров премии – банка ВТБ и бренда премиальных студийных микрофонов "Союз".

В новой номинации "Голос классики", созданной при поддержке банка ВТБ, победу одержал Юрий Понкратов.

« "В нашем мире, где скорость и поверхностность становятся нормой, умение замедлиться и окунуться в литературу — это настоящее конкурентное преимущество. Классика не устаревает, потому что возвращает нас к главному — способности думать глубоко и свободно", - приводятся слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.

Также были названы победители в номинации "Дебют": среди авторов победу одержала Екатерина Белокрылова из Москвы с произведением "Цирковая мышь", среди чтецов – Анна Садовская из Костромы . Они получили от группы компаний "Литрес" по 100 тысяч рублей.

Лауреатом в номинации "Автор года", которая вручается digital-писателю c наибольшей совокупной выручкой от книг, опубликованных в 2025 году, стал Алекс Ключевской. Он также получил приз в 100 тысяч рублей. Лауреатами премии в номинации "Автор года" в отдельных жанрах стали: "Современный любовный роман" – Анна Россиус; "Любовное фэнтези" – Адриана Дари; "Боевое фэнтези" – Илья Ангел; "Боевая фантастика / попаданцы" – Сергей Измайлов; "Детектив, триллер" – Юлия Ефимова