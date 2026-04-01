Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс объявил, что временно покидает гольф для того, чтобы пройти курс лечения после недавнего громкого ДТП.

"Я осознаю и понимаю всю серьезность ситуации, в которой оказался сегодня. Я ухожу на некоторое время, чтобы пройти курс лечения и сосредоточиться на своем здоровье. Это необходимо мне для того, чтобы расставить приоритеты в пользу своего благополучия и работать над долгосрочным восстановлением", - говорится в официальном заявлении спортсмена.

На минувшей неделе автомобиль Вудса перевернулся после попытки обогнать грузовик на узкой трассе во Флориде . Информации о пострадавших нет.

По данным СМИ, 50-летний Вудс отказался проходить тест на наличие веществ в организме. Спортсмен был арестован за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказ от прохождения установленного законом теста.

Прославленному гольфисту предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем материальный ущерб, а также в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Судебное заседание по делу назначено на 23 апреля.