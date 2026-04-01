02:31 01.04.2026
Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения
Американский гольфист Тайгер Вудс объявил, что временно покидает гольф для того, чтобы пройти курс лечения после недавнего громкого ДТП. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Флорида, Тайгер Вудс
ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс объявил, что временно покидает гольф для того, чтобы пройти курс лечения после недавнего громкого ДТП.
"Я осознаю и понимаю всю серьезность ситуации, в которой оказался сегодня. Я ухожу на некоторое время, чтобы пройти курс лечения и сосредоточиться на своем здоровье. Это необходимо мне для того, чтобы расставить приоритеты в пользу своего благополучия и работать над долгосрочным восстановлением", - говорится в официальном заявлении спортсмена.
На минувшей неделе автомобиль Вудса перевернулся после попытки обогнать грузовик на узкой трассе во Флориде. Информации о пострадавших нет.
По данным СМИ, 50-летний Вудс отказался проходить тест на наличие веществ в организме. Спортсмен был арестован за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказ от прохождения установленного законом теста.
Прославленному гольфисту предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем материальный ущерб, а также в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Судебное заседание по делу назначено на 23 апреля.
Вудс является 15-кратным победителем турниров серии "Мейджор", включая пять "Мастерсов". Гольфист попадал в ДТП в 2021 году, тогда его машина также перевернулась, Вудс перенес операцию на голени и голеностопе.
