Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения
Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения
Американский гольфист Тайгер Вудс объявил, что временно покидает гольф для того, чтобы пройти курс лечения после недавнего громкого ДТП. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T02:31:00+03:00
2026-04-01T02:31:00+03:00
2026-04-01T02:31:00+03:00
флорида
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, тайгер вудс
Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения
Тайгер Вудс объявил о перерыве в карьере для лечения после громкого ДТП
ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс объявил, что временно покидает гольф для того, чтобы пройти курс лечения после недавнего громкого ДТП.
"Я осознаю и понимаю всю серьезность ситуации, в которой оказался сегодня. Я ухожу на некоторое время, чтобы пройти курс лечения и сосредоточиться на своем здоровье. Это необходимо мне для того, чтобы расставить приоритеты в пользу своего благополучия и работать над долгосрочным восстановлением", - говорится в официальном заявлении спортсмена.
На минувшей неделе автомобиль Вудса
перевернулся после попытки обогнать грузовик на узкой трассе во Флориде
. Информации о пострадавших нет.
По данным СМИ, 50-летний Вудс отказался проходить тест на наличие веществ в организме. Спортсмен был арестован за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказ от прохождения установленного законом теста.
Прославленному гольфисту предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем материальный ущерб, а также в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Судебное заседание по делу назначено на 23 апреля.
Вудс является 15-кратным победителем турниров серии "Мейджор", включая пять "Мастерсов". Гольфист попадал в ДТП в 2021 году, тогда его машина также перевернулась, Вудс перенес операцию на голени и голеностопе.