"Нижний Новгород" впервые в истории обыграл "Уралмаш" в Лиге ВТБ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Нижний Новгород" одержал победу над "Уралмашем" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Нижегородский клуб впервые в истории одержал победу над "Уралмашем" в рамках Лиги ВТБ. Всего это 200-я победа нижегородцев в турнире.