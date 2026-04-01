Шайба и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Коламбус"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась на льду "Коламбуса", завершилась в пользу гостей со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). У победителей шайбы забросили Шейн Гостисбеер (14-я минута), Логан Стэнковен (17), Николай Элерс (53), россиянин Андрей Свечников (54) и Джордан Мартинук (60). Голы хозяев в активе россиянина Кирилла Марченко (36) и Адама Фантилли (43). Свечников и Марченко также сделали по одной результативной передаче.
01 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
35:14 • Кирилл Марченко
42:07 • Адам Фантилли
13:29 • Шейн Гостисбеер
16:12 • Логан Станковен
52:42 • Николай Элерс
53:55 • Андрей Свечников
59:13 • Джордан Мартинук
"Коламбус" потерпел четвертое поражение подряд и с 88 очками идет на четвертом месте в Столичном дивизионе, который возглавляет "Каролина", набравшая 100 баллов.
В других матчах "Чикаго Блэкхокс" дома в овертайме проиграл "Виннипег Джетс" (3:4), а "Эдмонтон Ойлерз" на своем льду нанес поражение "Сиэтл Кракен" (3:0). Российский нападающий "Чикаго" Илья Михеев отметился двумя результативными передачами.