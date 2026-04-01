Мойзес извинился перед Челестини, сообщили в ЦСКА

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес принес извинения главному тренеру Фабио Челестини и вернется к тренировкам с командой в четверг, сообщил директор по коммуникациям столичного футбольного клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.
Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 21 марта ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" (3:1) в 22-м туре чемпионата России, ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч.
"Уже завтра Мойзес по итогам наказания дисциплинарного характера возвращается к тренировкам с командой. Игрок принес извинения главному тренеру. Слухи о недопониманиях в команде остаются слухами, и ребята завтра в полном составе, вместе с вернувшимися игроками сборных, продолжат готовиться к матчу с "Акроном", - подчеркнул Брейдо.
Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским "Акроном" и ЦСКА пройдет в Самаре 4 апреля.