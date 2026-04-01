Мойзес извинился перед Челестини, сообщили в ЦСКА

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес принес извинения главному тренеру Фабио Челестини и вернется к тренировкам с командой в четверг, сообщил директор по коммуникациям столичного футбольного клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.