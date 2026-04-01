Биолог рассказала, где в Москве можно встретить летучих мышей
Биолог рассказала, где в Москве можно встретить летучих мышей - РИА Новости, 01.04.2026
Биолог рассказала, где в Москве можно встретить летучих мышей
В Москве можно встретить шесть видов летучих мышей, которые обитают в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках, в расщелинах коры деревьев, сообщила... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T05:19:00+03:00
2026-04-01T05:19:00+03:00
2026-04-01T08:27:00+03:00
РИА Новости
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, российская академия наук
Общество, Москва, Российская академия наук
Биолог рассказала, где в Москве можно встретить летучих мышей
Биолог Феоктистова: в Москве можно встретить шесть видов летучих мышей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве можно встретить шесть видов летучих мышей, которые обитают в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках, в расщелинах коры деревьев, сообщила РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
"В Москве
можно встретить 6 видов рукокрылых, все они занесены в Красную книгу города и их не в коем случае не надо истреблять: двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесного нетопыря, водяную ночницу и ночницу Брандта. Селятся рукокрылые в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках, в расщелинах коры деревьев. Их активность зависит от появления летающих насекомых", - рассказала Феоктистова.
Летучие мыши приносят большую пользу людям, так как поедают большое количество насекомых, в том числе комаров и мошек, подчеркнула биолог.
"Вполне вероятно, что летучие мыши начали летать в Москве еще в феврале, но в основном появятся, когда активно начнут летать насекомые", - добавила собеседница агентства.