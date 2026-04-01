05:19 01.04.2026 (обновлено: 08:27 01.04.2026)
Биолог рассказала, где в Москве можно встретить летучих мышей
Биолог рассказала, где в Москве можно встретить летучих мышей
Биолог Феоктистова: в Москве можно встретить шесть видов летучих мышей

Летучая мышь. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве можно встретить шесть видов летучих мышей, которые обитают в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках, в расщелинах коры деревьев, сообщила РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
Москве можно встретить 6 видов рукокрылых, все они занесены в Красную книгу города и их не в коем случае не надо истреблять: двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесного нетопыря, водяную ночницу и ночницу Брандта. Селятся рукокрылые в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках, в расщелинах коры деревьев. Их активность зависит от появления летающих насекомых", - рассказала Феоктистова.
Летучие мыши приносят большую пользу людям, так как поедают большое количество насекомых, в том числе комаров и мошек, подчеркнула биолог.
"Вполне вероятно, что летучие мыши начали летать в Москве еще в феврале, но в основном появятся, когда активно начнут летать насекомые", - добавила собеседница агентства.
