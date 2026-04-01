Рейтинг@Mail.ru
В Минцифры отреагировали на идею упростить отказ абонента от допуслуг - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/mintsifra-2084231947.html
В Минцифры отреагировали на идею упростить отказ абонента от допуслуг
В Минцифры отреагировали на идею упростить отказ абонента от допуслуг - РИА Новости, 01.04.2026
В Минцифры отреагировали на идею упростить отказ абонента от допуслуг
В Минцифры РФ предложили сохранить личный кабинет абонента в качестве одного из основных видов связи с оператором. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T12:18:00+03:00
2026-04-01T12:18:00+03:00
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
https://ria.ru/20260330/svyaz-2083845579.html
https://ria.ru/20251126/svyaz-2057761631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия
В Минцифры отреагировали на идею упростить отказ абонента от допуслуг

В Минцифры предложили сохранить личный кабинет основным видом связи с оператором

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руках
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Минцифры РФ предложили сохранить личный кабинет абонента в качестве одного из основных видов связи с оператором.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству РФ упростить форму согласия или отказа абонента мобильной связи от дополнительных услуг, в том числе путем отправки короткого текстового сообщения или совершением исходящего голосового вызова.
"Способ совершения конклюдентных действий абонента с использованием личного кабинета является наиболее востребованным среди абонентов и позволяет операторам связи в режиме online предоставлять абонентам возможность подключения дополнительных опций и изменений в тарифном плане, в режиме "одного окна" подавать заявления на подключение дополнительных услуг связи (например, выделение дополнительного абонентского номера, подключение услуги "проводной интернет" или "цифровое телевидение"), а также осуществлять оплату за услуги связи", - говорится в ответе замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Конклюдентные действия - это выражение воли субъекта на установление каких-либо правоотношений, в частности, на заключение сделки. По мнению замминистра, наличие в обязательном перечне конклюдентных действий возможности использования личного кабинета стимулирует операторов связи поддерживать и развивать свои системы самообслуживания.
"Исключение из обязательного перечня конклюдентных действий возможности использования личного кабинета и иных действий абонента, однозначно идентифицирующих его и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на изменение условий договора, например, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или национального мессенджера Мax, в значительной степени снизит возможности и эффективность взаимодействия абонентов и операторов связи в дистанционном формате", - говорится в письме.
ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала