В Минцифры отреагировали на идею упростить отказ абонента от допуслуг

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Минцифры РФ предложили сохранить личный кабинет абонента в качестве одного из основных видов связи с оператором.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству РФ упростить форму согласия или отказа абонента мобильной связи от дополнительных услуг, в том числе путем отправки короткого текстового сообщения или совершением исходящего голосового вызова.

"Способ совершения конклюдентных действий абонента с использованием личного кабинета является наиболее востребованным среди абонентов и позволяет операторам связи в режиме online предоставлять абонентам возможность подключения дополнительных опций и изменений в тарифном плане, в режиме "одного окна" подавать заявления на подключение дополнительных услуг связи (например, выделение дополнительного абонентского номера, подключение услуги "проводной интернет" или "цифровое телевидение"), а также осуществлять оплату за услуги связи", - говорится в ответе замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Конклюдентные действия - это выражение воли субъекта на установление каких-либо правоотношений, в частности, на заключение сделки. По мнению замминистра, наличие в обязательном перечне конклюдентных действий возможности использования личного кабинета стимулирует операторов связи поддерживать и развивать свои системы самообслуживания.