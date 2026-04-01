Перенесенный матч Первой лиги "Нефтехимик" — "Факел" пройдет без зрителей - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
12:49 01.04.2026 (обновлено: 17:56 01.04.2026)
Перенесенный матч Первой лиги "Нефтехимик" — "Факел" пройдет без зрителей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перенесенный матч 23-го тура Первой лиги между "Нефтехимиком" и "Факелом" из Воронежа пройдет без зрителей и начнется с минуты молчания в память о погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме", сообщается в Telegram-канале нижнекамского футбольного клуба.
Встреча пройдет в среду в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени.
"В Нижнекамском муниципальном районе объявлен трехдневный траур в связи с происшествием на "Нижнекамскнефтехиме". Перенесенный матч 23-го тура "Нефтехимик" - "Факел" будет проведен, но в формате без зрителей. Команды выйдут на матч в траурных повязках. Перед началом игры будет объявлена минута молчания. Зрителям, купившим билеты, будет осуществлен возврат денежных средств", - говорится в заявлении клуба.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. Сейчас 12 человек продолжают лечение в больницах Нижнекамска и Казани, еще 49 получили медицинскую помощь амбулаторно. Десять пострадавших доставлены в федеральные медцентры и больницы Москвы.
Изначально матч "Нефтехимик" - "Факел" должен был пройти 8 марта в Нижнекамске, однако в этот день температура опустилась до минус 19 градусов Цельсия. Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о переносе встречи на резервные даты из-за погодных условий.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
1 декабря 2025, 15:28
 
