Перенесенный матч Первой лиги "Нефтехимик" — "Факел" пройдет без зрителей

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перенесенный матч 23-го тура Первой лиги между "Нефтехимиком" и "Факелом" из Воронежа пройдет без зрителей и начнется с минуты молчания в память о погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме", сообщается в Telegram-канале нижнекамского футбольного клуба.