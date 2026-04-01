Лукашенко призвал правительство и Нацбанк выделять средства на вооружение - РИА Новости, 01.04.2026
16:57 01.04.2026
Лукашенко призвал правительство и Нацбанк выделять средства на вооружение
Лукашенко призвал правительство и Нацбанк выделять средства на вооружение - РИА Новости, 01.04.2026
Лукашенко призвал правительство и Нацбанк выделять средства на вооружение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительству и Национальному банку надо думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:57:00+03:00
2026-04-01T16:57:00+03:00
белоруссия
кндр
минск
в мире, белоруссия, кндр, минск, александр лукашенко, ким чен ын
В мире, Белоруссия, КНДР, Минск, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын
Лукашенко призвал правительство и Нацбанк выделять средства на вооружение

Лукашенко привел пример КНДР, обсуждая перевооружение армии

МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительству и Национальному банку надо думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для республики вооружение, и привел в пример КНДР.
Лукашенко в среду в Минске собрал совещание для подведения итогов комплексной проверки вооруженных сил, которая проводилась по его поручению. Участниками совещания у главы государства стали около 300 человек, в числе которых - командиры соединений, привлекавшихся к проверке.
"И премьер-министру, и председателю Национального банка надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них (военных - ред.) можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: "А пусть президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так. Что надо обновлять постоянно технику". Это правда. Надо обновлять", - сказал глава государства. Его слова приводит агентство Белта.
В этой связи Лукашенко вспомнил свой недавний визит в КНДР и переговоры с лидером этой страны Ким Чен Ыном. "Когда я был в Корее, вы знаете, люди живут небогато, но как они работают, разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю: "Слушай, ты понимаешь, что это (разработка и производство различных типов вооружений. - ред.) дорого?" Конечно, говорит, понимаю, но, говорит, у меня нет другого выхода - надо защитить землю", - рассказал Лукашенко.
Поэтому, подчеркнул он, Белоруссии надо думать о том, как "нужные средства выделять, особенно на новое, нужное вооружение".
Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента проводилась в Белоруссии с 16 января. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря Совета безопасности.
