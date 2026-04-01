Лукашенко призвал правительство и Нацбанк выделять средства на вооружение

МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительству и Национальному банку надо думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для республики вооружение, и привел в пример КНДР.

"И премьер-министру, и председателю Национального банка надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них (военных - ред.) можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: "А пусть президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так. Что надо обновлять постоянно технику". Это правда. Надо обновлять", - сказал глава государства. Его слова приводит агентство Белта.