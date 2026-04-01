"Локомотив" победил "Спартак" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
21:59 01.04.2026 (обновлено: 22:01 01.04.2026)
"Локомотив" победил "Спартак" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккей, Спорт, Денис Алексеев, Георгий Иванов, Никита Коростелев, Локомотив (Ярославль), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в четвертый раз обыграл московский "Спартак" и вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Пятая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). В составе "Локомотива" шайбы забросили Никита Кирьянов (32-я минута), Денис Алексеев (36) и Георгий Иванов (43). У "Спартака" отличились Данил Пивчулин (3) и Никита Коростелев (28).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
3 : 2
Спартак Москва
31:59 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Даниил Мисюль)
15:33 • Денис Алексеев
(Илья Николаев, Рушан Рафиков)
02:19 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
02:52 • Данил Пивчулин
(Павел Порядин, Демид Мансуров)
07:28 • Никита Коростелев
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
Итоговый счет в серии - 4-1 в пользу "Локомотива". В следующем раунде ярославцы сыграют с победителем в паре "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Салават Юлаев" (Уфа).
По итогам регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" стал восьмым.
ХоккейСпортДенис АлексеевГеоргий ИвановНикита КоростелевЛокомотив (Ярославль)ХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
