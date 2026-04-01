Названы приоритеты России в космосе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поиск жизни во Вселенной, изучение Солнца, миссия на Венеру и Лунная программа являются приоритетными направлениями для России по исследованиям космоса, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Он напомнил, что в прошлом году был утвержден национальный проект развития космической отрасли, в котором есть федеральная программа "Наука" - самая большая за последние 30 лет, где предусмотрено много направлений исследований.
"Безусловно, это исследования дальнего космоса. Мы создаем новые обсерватории, которые со временем придут на замену телескопам "Хаббл" и "Джеймс Уэбб". Это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон" - связанные с изучением зарождения Вселенной, изучением реликтового излучения, черных, нейтронных дыр, поиском жизни во Вселенной", - сказал Красников.
Следующее направление, по словам главы РАН, - изучение планет. "Здесь мы сосредоточились в основном на Венере. СССР был первой страной, которая осуществила посадку на Венеру, мы считаем, что у нас колоссальный опыт, и у нас запланирована миссия на Венеру. Также сейчас работаем над программой освоения Луны до 2036 с расширением до 2060 года", - пояснил глава РАН.
Другое очень важное направление - солнечно-земные связи, изучение Солнца, солнечной погоды. "Большая работа ведется по наземной части, то есть по изучению Солнца с Земли при помощи радиотелескопов, изучению ионосферы. На Байкале, в Бурятии сегодня создается целый комплекс по изучению Солнца. Эти исследования с каждым годом становятся всё более актуальными, так как увеличивается спутниковая группировка. Если не иметь прогнозов по солнечным вспышкам, мы можем просто лишиться большого количества спутников, а значит, связи, навигации", - указал академик.