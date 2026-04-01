Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:35 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/kosmos-2084177373.html
Названы приоритеты России в космосе
Поиск жизни во Вселенной, изучение Солнца, миссия на Венеру и Лунная программа являются приоритетными направлениями для России по исследованиям космоса, заявил... РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052595604_0:44:1011:613_1920x0_80_0_0_fed92eb2eceaf8a360dc68b52d32b23b.jpg
https://ria.ru/20260202/kosmos-2071604360.html
https://ria.ru/20260112/manturov-2067369107.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052595604_0:131:1011:889_1920x0_80_0_0_ad856d6d88ce39ea8c8a17b147649ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поиск жизни во Вселенной, изучение Солнца, миссия на Венеру и Лунная программа являются приоритетными направлениями для России по исследованиям космоса, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Он напомнил, что в прошлом году был утвержден национальный проект развития космической отрасли, в котором есть федеральная программа "Наука" - самая большая за последние 30 лет, где предусмотрено много направлений исследований.
"Безусловно, это исследования дальнего космоса. Мы создаем новые обсерватории, которые со временем придут на замену телескопам "Хаббл" и "Джеймс Уэбб". Это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон" - связанные с изучением зарождения Вселенной, изучением реликтового излучения, черных, нейтронных дыр, поиском жизни во Вселенной", - сказал Красников.
Следующее направление, по словам главы РАН, - изучение планет. "Здесь мы сосредоточились в основном на Венере. СССР был первой страной, которая осуществила посадку на Венеру, мы считаем, что у нас колоссальный опыт, и у нас запланирована миссия на Венеру. Также сейчас работаем над программой освоения Луны до 2036 с расширением до 2060 года", - пояснил глава РАН.
Другое очень важное направление - солнечно-земные связи, изучение Солнца, солнечной погоды. "Большая работа ведется по наземной части, то есть по изучению Солнца с Земли при помощи радиотелескопов, изучению ионосферы. На Байкале, в Бурятии сегодня создается целый комплекс по изучению Солнца. Эти исследования с каждым годом становятся всё более актуальными, так как увеличивается спутниковая группировка. Если не иметь прогнозов по солнечным вспышкам, мы можем просто лишиться большого количества спутников, а значит, связи, навигации", - указал академик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала