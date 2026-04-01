Актриса Дина Корзун осудила "лубочный" подход к русской теме в кино

Актриса, общественный деятель Дина Корзун во время пресс-конференции на тему "Формирование новых смыслов в культурном пространстве России с учетом глобальных изменений" после просмотра документального фильма Александры Франк "Культура. Война и мир".

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В российском кино пока нет возвращения к настоящим русским традициям, отметила в интервью РИА Новости актриса и общественный деятель Дина Корзун.

« "В кино я не вижу возвращения к истинно русскому, скорее все очень лубочное, ненастоящее. Но все, действительно, как я уже говорила, циклично. В России очень долго вытравливали русское в угоду западному. Но настало время, когда маятник качнулся в обратную сторону", — подчеркнула актриса.

Корзун отметила, что среди младшего поколения в смешанных семьях за границей становится популярным советское кино, что поможет пройти этап лубочности.

© Фото : Елена Крутова Актриса театра и кино Дина Корзун © Фото : Елена Крутова Актриса театра и кино Дина Корзун

"Знаете, у меня много друзей и знакомых за границей. Причем это смешанные семьи, и вот их внуки очень интересуются советским кино. Думаю, что через этих детей вернется интерес к глубине и человечности после этапа лубочности", — сказала Корзун.

По ее мнению, "настоящие культурно-нравственные ценности понятны всем".

« "Вот почему советское кино могло удивить, в том числе и профессионалов на Западе. Поэтому наши фильмы получали престижные награды, особенно после Второй мировой войны", — сказала Корзун.

Первого апреля в прокат выходит российский фильм "Желаю славы" (16+) о парне, который после несчастного случая становится знаменитым в Сети.

© Фото : Пресс-служба фильма "Желаю славы" Кадр из кинокартины "Желаю славы" © Фото : Пресс-служба фильма "Желаю славы" Кадр из кинокартины "Желаю славы"

Комедия, как рассказала Корзун, сыгравшая маму главного героя, высмеивает актуальные проблемы, которые связаны с блогосферой.

