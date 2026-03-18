Российское кино выстояло перед западными санкциями, заявили в Минкультуры - РИА Новости, 18.03.2026
15:37 18.03.2026
Российское кино выстояло перед западными санкциями, заявили в Минкультуры
Малышев: более 70% россиян смотрят отечественные фильмы

МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Российский кинематограф успешно выстоял в период западных санкций, более 70% россиян смотрят отечественные фильмы, заявил РИА Новости заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.
"Несмотря на совершенно несправедливые санкции со стороны вражеских западных сил, российский кинематограф не просто выстоял - в наших кинотеатрах у нас полные залы. Более 70% российских граждан смотрят сегодня российские, отечественные фильмы", - сказал замминистра.
Он подчеркнул, что российские современные киноленты "подчас значительно лучше, чем многие западные". "И этому мы очень рады", - подчеркнул Малышев. "У нас были большие опасения (по поводу развития российского кино в условиях внешнего давления – ред.), но наши кинематографисты при поддержке министерства культуры России справились с задачами", - подчеркнул замминистра.
Он также рассказал, что очень активно развивается сотрудничество России с Белоруссией в сфере кинематографа. "У нас есть и соглашение о совместном кинопроизводстве… На этом направлении нам есть еще чуть-чуть над чем поработать, но такие шаги делаются", - сказал он.
Малышев сообщил, что в рамках проходящих в Белоруссии Дней культуры России состоятся и Дни российского кино. "Мы привезли сейчас "Дни российского кино", лучшие новинки российского кинематографа. Хотим ими поделиться с нашими братьями и друзьями в Беларуси", - сказал он.
Как ранее сообщали РИА Новости в министерстве культуры Белоруссии, специально для Дней культуры России в Белоруссии 18 марта Роскино организован Фестиваль российского кино в Минске и Бресте. В минском кинотеатре "Москва" и брестском кинотеатре "Беларусь" будут представлены российские и советские фильмы разных лет: "Авиатор" (2025), "Белорусский вокзал" (1970), "Буратино" (2025), "Волчок" (2025), "Доктор Динозавров" (2025), "Иди и смотри" (1985), "Кракен" (2025), "Левша" (2025), "Северный полюс" (2025), "Финист. Первый богатырь" (2024), "Чебурашка 2" (2025).
