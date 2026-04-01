Рейтинг@Mail.ru
Климат в России стал резко континентальным, отметил глава РАН - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 01.04.2026 (обновлено: 12:48 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/klimat-2084156788.html
Климат в России стал резко континентальным, отметил глава РАН
2026-04-01T01:53:00+03:00
2026-04-01T12:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083811771_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_d1317268e70ebf71d0047ef349b69c6a.jpg
https://ria.ru/20260206/anomalii-2072591530.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083811771_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_be3b3aca581f76a48ee3af6ea17aedf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПосетители в парке "Зарядье" в Москве
Посетители в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Посетители в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Потепление идет, это бесспорный фактор. Мы видим изменение климата, он стал резко континентальный. Стало больше тайфунов, стихийных неприятностей, связанных с ураганами, штормами, что, в свою очередь, обусловлено потеплением климата. И полоса похолодания в северной части нашей страны уже примерно на 500 километров сдвинулась на север", - сказал он.
Исторически для большей части России характерен континентальный климат с большой годовой амплитудой температур. Резко континентальный климат отличается от континентального тем, что при нем наблюдаются более резкие перепады температур и меньшее количество осадков.
"Но мы не можем однозначно сказать, насколько здесь преобладает влияние антропогенного фактора или же все-таки преобладают какие-то другие. Если "виноват" антропогенный фактор, то возникает вопрос - насколько мы уже прошли точку невозврата, когда уже сложно восстановить состояние природы с учетом деятельности человека. Вот эти вопросы надо еще внимательно изучить", - сказал глава РАН.
РоссияГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала