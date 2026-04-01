Климат в России стал резко континентальным, отметил глава РАН

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Потепление идет, это бесспорный фактор. Мы видим изменение климата, он стал резко континентальный. Стало больше тайфунов, стихийных неприятностей, связанных с ураганами, штормами, что, в свою очередь, обусловлено потеплением климата. И полоса похолодания в северной части нашей страны уже примерно на 500 километров сдвинулась на север", - сказал он.