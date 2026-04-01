Виндсерфер выжил после столкновения с китом в США
Виндсерфер пережил столкновение с серым китом в заливе Сан-Франциско (США), сообщает New York Post. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Виндсерфер пережил столкновение с серым китом в заливе Сан-Франциско (США), сообщает New York Post.
В бухте пляжа Крисси-Филд Эрик Крамер на полном ходу врезался во всплывшего кита и упал с доски в воду. Видео получило распространение в социальных сетях. Сообщается, что оба участника столкновения не пострадали.
"Это был просто ужасный день... Пожалуйста, будьте осторожны и уважайте дикую природу. Я значительно снизил скорость, потому что видел пару китов в этом районе, но на пути обратно один из них внезапно вынырнул прямо передо мной. Рад, что с нами обоими все в порядке", - сообщил Крамер.
Федеральный закон США предписывает держаться на расстоянии 300 футов (около 91 метра) от морских млекопитающих.