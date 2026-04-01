В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
11:33 01.04.2026
В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог
В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог - РИА Новости, 01.04.2026
В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог
Более 700 километров автомобильных дорог в Челябинской области будут приведены в нормативное состояние в 2026 году, в том числе будут построены новые участки,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T11:33:00+03:00
2026-04-01T11:33:00+03:00
челябинская область
челябинская область
челябинск
алексей текслер
андрей ксензов
александр гусев (губернатор)
дороги
строительство
челябинская область, челябинск, алексей текслер, андрей ксензов, александр гусев (губернатор), дороги, строительство
Челябинская область, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Андрей Ксензов, Александр Гусев (губернатор), Дороги, Строительство
В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог

Текслер: в Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 км дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 700 километров автомобильных дорог в Челябинской области будут приведены в нормативное состояние в 2026 году, в том числе будут построены новые участки, отремонтированы улицы в городах, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"В Челябинской области стартует дорожный сезон. Разворачиваем большие плановые работы. В этом году приведем в нормативное состояние более 700 километров дорог: будем строить новые участки, ремонтировать региональные трассы и местные улицы. Почти половина этого объема — муниципальные дороги, которыми люди пользуются каждый день. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведем в порядок еще 150 километров дорожного полотна", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что отдельный акцент в этом сезоне - на юге региона: в Брединском, Чесменском, Карталинском, Октябрьском и Троицком районах до 2028 года отремонтируют 200 километров дорог.
В крупных городах работы тоже идут без остановок, так, в Челябинске продолжается строительство путепровода по улице Челябинской, капитальный ремонт улиц Братьев Кашириных и Копейского шоссе, пояснил Текслер. "В Магнитогорске в этом году начинаем реконструкцию улицы Зеленцова", - отметил он.
По его словам, большой объем выполняется на федеральных трассах. "В горнозаводской зоне продолжаются масштабные работы на М-5: расширяем до четырех полос обход Сима и участки в районе Кропачево, строим транспортную развязку на пересечении М-5 с дорогой Екатеринбург — Шадринск — Курган. Завершаем капитальный ремонт трассы А-310 и участка Р-254 "Иртыш" в Красноармейском районе", - добавил Текслер.
По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, с наступлением положительных температур в Челябинской области дорожные службы приступили к активной подготовке к началу дорожно-строительного сезона, работы ведутся как на региональной сети автодорог, так и в Челябинске. Особое внимание дорогам, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
С наступлением устойчивых положительных температур подрядные организации приступят к основным видам работ: так, на улице Братьев Кашириных начнется второй этап ремонта — на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Чичерина, первым этапом планируется демонтаж бортовых камней, отмечает пресс-служба миндора.
На мосту по улице Черкасской и путепроводе по улице Челябинской в зимний период выполнялись технологические работы, что позволит с наступлением благоприятных погодных условий оперативно перейти к устройству мостового полотна и асфальтированию, поясняется в сообщении. "Подготовка к дорожному сезону — это комплексная работа, которая начинается задолго до старта основных ремонтов. Сегодня важно обеспечить безопасное прохождение паводка, сохранить дорожную инфраструктуру и своевременно приступить к реализации всех запланированных объектов", - цитирует пресс-служба миндора слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Ксензова.
По данным упрдор "Южный Урал", в 2026 году будет завершен ремонт существующего направления автодороги М-5 на участке у города Сим с 1579-го по 1597-й километр: благоустройство данного отрезка предполагает установку барьерного ограждения и дорожных знаков, современную разметку термопластиком. Также продолжится реконструкция участка трассы "Урал" со строительством обхода г. Сим в Ашинском районе, ожидается окончание капремонта автодороги Р-254 "Иртыш" с 25-го по 37-й километр в Красноармейском районе. Участок автодороги будет расширен до четырех полос движения.
Кроме того, намечено завершить ремонт на участках федеральной трассы М-5, подъезд к Екатеринбургу, с 11-го по 44-й километр, уточняет пресс-служба упрдора. "Намерены реализовать все задуманное в заявленные сроки: ранняя весна и благоприятные прогнозы погоды на текущий сезон позволяют нам рассчитывать на высокие темпы производства всех работ", – цитирует пресс-служба слова начальника филиала "Уралуправтодор" в Челябинске Александра Гусева.
Челябинская областьЧелябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерАндрей КсензовАлександр Гусев (губернатор)ДорогиСтроительство
 
 
