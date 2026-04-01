В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 километров дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр - РИА Новости. Более 700 километров автомобильных дорог в Челябинской области будут приведены в нормативное состояние в 2026 году, в том числе будут построены новые участки, отремонтированы улицы в городах, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"В Челябинской области стартует дорожный сезон. Разворачиваем большие плановые работы. В этом году приведем в нормативное состояние более 700 километров дорог: будем строить новые участки, ремонтировать региональные трассы и местные улицы. Почти половина этого объема — муниципальные дороги, которыми люди пользуются каждый день. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведем в порядок еще 150 километров дорожного полотна", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.

Он уточнил, что отдельный акцент в этом сезоне - на юге региона: в Брединском, Чесменском, Карталинском, Октябрьском и Троицком районах до 2028 года отремонтируют 200 километров дорог.

В крупных городах работы тоже идут без остановок, так, в Челябинске продолжается строительство путепровода по улице Челябинской, капитальный ремонт улиц Братьев Кашириных и Копейского шоссе, пояснил Текслер. "В Магнитогорске в этом году начинаем реконструкцию улицы Зеленцова", - отметил он.

По его словам, большой объем выполняется на федеральных трассах. "В горнозаводской зоне продолжаются масштабные работы на М-5: расширяем до четырех полос обход Сима и участки в районе Кропачево, строим транспортную развязку на пересечении М-5 с дорогой Екатеринбург — Шадринск — Курган. Завершаем капитальный ремонт трассы А-310 и участка Р-254 "Иртыш" в Красноармейском районе", - добавил Текслер.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, с наступлением положительных температур в Челябинской области дорожные службы приступили к активной подготовке к началу дорожно-строительного сезона, работы ведутся как на региональной сети автодорог, так и в Челябинске. Особое внимание дорогам, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

С наступлением устойчивых положительных температур подрядные организации приступят к основным видам работ: так, на улице Братьев Кашириных начнется второй этап ремонта — на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Чичерина, первым этапом планируется демонтаж бортовых камней, отмечает пресс-служба миндора.

На мосту по улице Черкасской и путепроводе по улице Челябинской в зимний период выполнялись технологические работы, что позволит с наступлением благоприятных погодных условий оперативно перейти к устройству мостового полотна и асфальтированию, поясняется в сообщении. "Подготовка к дорожному сезону — это комплексная работа, которая начинается задолго до старта основных ремонтов. Сегодня важно обеспечить безопасное прохождение паводка, сохранить дорожную инфраструктуру и своевременно приступить к реализации всех запланированных объектов", - цитирует пресс-служба миндора слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Ксензова.

По данным упрдор "Южный Урал", в 2026 году будет завершен ремонт существующего направления автодороги М-5 на участке у города Сим с 1579-го по 1597-й километр: благоустройство данного отрезка предполагает установку барьерного ограждения и дорожных знаков, современную разметку термопластиком. Также продолжится реконструкция участка трассы "Урал" со строительством обхода г. Сим в Ашинском районе, ожидается окончание капремонта автодороги Р-254 "Иртыш" с 25-го по 37-й километр в Красноармейском районе. Участок автодороги будет расширен до четырех полос движения.