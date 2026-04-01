На Украине студенты объявили акцию протеста из-за секс-скандала с ректором

"Студенческий парламент Киевского национального университета имени Шевченко объявил бессрочную акцию протеста... Поводом для этого стал секс-скандал, к которому, по мнению студентов, может быть причастен ректор Владимир Бугров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".

Как сообщает телеканал, скандал разгорелся из-за попавшего в интернет видео "интимного характера", предположительно снятого в одной из аудиторий университета. Как пояснил украинским журналистам представитель студенческого парламента, в упомянутом ролике "засветился" человек, похожий на ректора вуза, а сам ректор проигнорировал запросы о комментариях по поводу ситуации. Студенты требуют отстранения ректора.