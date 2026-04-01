Малкин обошел легенду НХЛ в списке лучших бомбардиров лиги

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" принимает "Детройт Ред Уингз" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился голевой передачей. Благодаря этому результативному действию в игре российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1399 очков за карьеру в 1264 матчах в чемпионатах НХЛ.

По количеству набранных очков за карьеру в "регулярках" лиги Малкин обошел Яри Курри (1398 очков в 1251 матче) и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.