Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:39 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/khokkey-2084159660.html
Малкин обошел легенду НХЛ в списке лучших бомбардиров лиги
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
евгений малкин
яри курри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776508302_0:0:810:456_1920x0_80_0_0_f45f9c170b7125e504c427683a101122.jpg
https://ria.ru/20260331/toronto-2083938898.html
© Фото : Официальный сайт ХК "Pittsburgh Penguins"Евгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Официальный сайт ХК "Pittsburgh Penguins"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Питтсбург
5 : 1
Детройт
04:10 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Егор Чинахов)
08:34 • Энтони Манта
(Евгений Малкин, Коннор Девар)
18:02 • Егор Чинахов
(Кристфер Летанг)
32:23 • Justin Brazeau
(Коннор Клифтон)
52:09 • Ноэль Аччиари
(Райан Ши, Эльмер Сёдерблум)
23:17 • Дилан Ларкин
(Патрик Кейн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Питтсбург" принимает "Детройт Ред Уингз" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился голевой передачей. Благодаря этому результативному действию в игре российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1399 очков за карьеру в 1264 матчах в чемпионатах НХЛ.
По количеству набранных очков за карьеру в "регулярках" лиги Малкин обошел Яри Курри (1398 очков в 1251 матче) и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
Евгению Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзЕвгений МалкинЯри Курри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала