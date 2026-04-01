Малкин обошел легенду НХЛ в списке лучших бомбардиров лиги

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
04:10 • Рикард Ракелл
08:34 • Энтони Манта
18:02 • Егор Чинахов
32:23 • Justin Brazeau
52:09 • Ноэль Аччиари
(Райан Ши, Эльмер Сёдерблум)
23:17 • Дилан Ларкин
"Питтсбург" принимает "Детройт Ред Уингз" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился голевой передачей. Благодаря этому результативному действию в игре российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1399 очков за карьеру в 1264 матчах в чемпионатах НХЛ.
По количеству набранных очков за карьеру в "регулярках" лиги Малкин обошел Яри Курри (1398 очков в 1251 матче) и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
Евгению Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".