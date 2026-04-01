Сборные Испании и Египта сыграли вничью перед ЧМ
Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Египта в товарищеском матче перед чемпионатом мира.
2026-04-01T00:54:00+03:00
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Египта в товарищеском матче перед чемпионатом мира.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 0:0. На 84-й минуте египетский полузащитник Хамди Фати получил красную карточку.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Испанцы в группе H сыграют с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне в группе G встретятся со сборными Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
Результаты других товарищеских матчей:
- Норвегия - Швейцария - 0:0;
- Марокко - Парагвай - 2:1;
- Алжир - Уругвай - 0:0;
- Шотландия - Кот-д'Ивуар - 0:1;
- Австрия - Южная Корея - 1:0;
- Нидерланды - Эквадор - 1:1.