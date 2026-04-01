Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
00:54 01.04.2026 (обновлено: 00:55 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/ispaniya-2084152124.html
Сборные Испании и Египта сыграли вничью перед ЧМ
2026-04-01T00:54:00+03:00
2026-04-01T00:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957786245_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_be055fef642526302ab0bc6efd6dbffa.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957786245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ce46e3153c02d913949c997380cbf1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДани Ольмо
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Египта в товарищеском матче перед чемпионатом мира.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 0:0. На 84-й минуте египетский полузащитник Хамди Фати получил красную карточку.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Испанцы в группе H сыграют с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне в группе G встретятся со сборными Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
Результаты других товарищеских матчей:
  • Норвегия - Швейцария - 0:0;
  • Марокко - Парагвай - 2:1;
  • Алжир - Уругвай - 0:0;
  • Шотландия - Кот-д'Ивуар - 0:1;
  • Австрия - Южная Корея - 1:0;
  • Нидерланды - Эквадор - 1:1.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
ФутболСпортТоварищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала