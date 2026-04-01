Иран атаковал американский авианосец "Авраам Линкольн"

ТЕГЕРАН, 1 апр — РИА Новости. Иранские дроны атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн", сообщил КСИР.
"Сегодня утром были запущены несколько ударных беспилотников в сторону авианосной группы <...> в северной части Индийского океана. Согласно спутниковым изображениям, <...> группа ретировалась вглубь <...> океана", — говорится в релизе, который приводит государственная телерадиокомпания IRIB.
На прошлой неделе военные атаковали авианосец ракетами. Как заявлял командующий ВМС Шахрам Ирани, исламская республика отслеживает его передвижения и, как только он окажется в зоне поражения, по нему сразу же нанесут удар.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
ИРИ в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
