Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что лично попросит президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину подать в отставку после непопадания национальной сборной в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Итальянцы не смогли квалифицировать в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд и во второй за время руководства Гравины, который возглавил FIGC осенью 2018 года.
"Я лично попрошу его уйти в отставку", - цитирует La Repubblica Абоди.
Министр спорта Италии добавил, что ждет от руководства FIGC "проявления достоинства", и отметил, что предшественники Гравины Джанкарло Абете и Карло Тавеккьо ушли в отставку после неудачных результатов национальной команды. Также Абоди раскритиковал слова Гравины, который, комментируя свое будущее, заявил, что привык к призывам к отставке и что на следующей неделе состоится совет FIGC, на котором будет дана оценка ситуации.
"Прежде чем говорить о суверенной роли совета, должна быть высшая роль личной совести, а ее не хватило", - добавил Гравина.