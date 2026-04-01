Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что лично попросит президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину подать в отставку после непопадания национальной сборной в финальную часть чемпионата мира 2026 года.