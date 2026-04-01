Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
16:36 01.04.2026
Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку
Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку
Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что лично попросит президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину подать в отставку после... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T16:36:00+03:00
2026-04-01T16:36:00+03:00
спорт, габриэле гравина, figc, чемпионат мира по футболу 2026, джанкарло абете, карло тавеккио
Футбол, Спорт, Габриэле Гравина, FIGC, Чемпионат мира по футболу 2026, Джанкарло Абете, Карло Тавеккио
Министр спорта Италии попросит главу футбольной федерации уйти в отставку

Министр спорта Италии попросит главу федерации уйти в отставку из-за пропуска ЧМ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что лично попросит президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину подать в отставку после непопадания национальной сборной в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Итальянцы не смогли квалифицировать в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд и во второй за время руководства Гравины, который возглавил FIGC осенью 2018 года.
«
"Я лично попрошу его уйти в отставку", - цитирует La Repubblica Абоди.
Министр спорта Италии добавил, что ждет от руководства FIGC "проявления достоинства", и отметил, что предшественники Гравины Джанкарло Абете и Карло Тавеккьо ушли в отставку после неудачных результатов национальной команды. Также Абоди раскритиковал слова Гравины, который, комментируя свое будущее, заявил, что привык к призывам к отставке и что на следующей неделе состоится совет FIGC, на котором будет дана оценка ситуации.
"Прежде чем говорить о суверенной роли совета, должна быть высшая роль личной совести, а ее не хватило", - добавил Гравина.
