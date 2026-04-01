Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
16:42 01.04.2026 (обновлено: 16:51 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/glavy-2084314038.html
Мордовия и Калужская область заключили соглашение о сотрудничестве
Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084306856_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c2510ad308249c8947b095855ed452c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Калужская область, Россия, Калуга, Артем Здунов, Владислав Шапша, Республика Мордовия
© Фото : пресс-служба Главы Республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время подписания соглашения о сотрудничестве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов, сообщает пресс-служба главы республики.
Делегация Мордовии работает в Калуге, где состоялась рабочая встреча руководителей регионов.
"Мы много и часто встречаемся на различных площадках в Москве и давно договаривались об установлении более тесных отношений между нашими регионами. У нас много общих задач, возможностей. Хочу поблагодарить за основательную подготовку: коллеги, которые приехали в составе вашей делегации, уже заранее наметили планы встреч с нашими предприятиями, подыскали потенциальных партнеров. Я уверен в хороших результатах", - приводятся в сообщении слова губернатора Калужской области.
Глава Мордовии отметил важность установления прочных бизнес-контактов. "Мы всегда готовимся к таким встречам, изучаем, в каких цепочках поставок мы можем участвовать. Есть продукция высокой степени передела, которую Мордовия продает, и мы будем рады, если в цепочке производителей будут и ваши предприятия. Но у вас много больше такой продукции. Поэтому если сможем удешевить, сделать продукцию более инновационной и конкурентоспособной, будем только рады. Есть договоренности и по обмену кинопродукцией. Это тоже важное направление", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
В ходе рабочей поездки состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое закрепит партнерство и станет импульсом для развития взаимовыгодных связей - в том числе в сфере культуры, туризма, социальной защиты. Глава Мордовии выразил уверенность, что соглашение о сотрудничестве, подписанное в Год единства народов России, еще больше укрепит дружеские и партнерские связи двух регионов.
Отмечается, что в 2025 году двусторонний товарооборот превысил 1 миллиард рублей - за 4 года он вырос более чем вдвое. Мордовия поставляет в Калужскую область светотехнические изделия, медицинское оборудование, цемент, чугунное литье, кабельно-проводниковую продукцию и теплоизоляцию, при этом закупает калужский металлопрокат, колбасные и кондитерские изделия, муку.
"Межрегиональное сотрудничество – это наш приоритет. И мы будем его последовательно развивать. От визита в Калужскую область мы ожидаем роста товарооборота, увеличения кооперации и совместных продаж на внешних рынках. Конечно, важна и культурная повестка. Мы должны друг друга знать, особенно в Год единства народов России. Очень актуальны вопросы демографии, семейной политики и семейноцентричности", - сказал Здунов.
В свою очередь губернатор Калужской области отметил, что у Мордовии имеется полезный для региона опыт в сельском хозяйстве, в частности, по производству экологически чистой продукции.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала