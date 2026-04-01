Мордовия и Калужская область заключили соглашение о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов, сообщает пресс-служба главы республики.

Делегация Мордовии работает в Калуге, где состоялась рабочая встреча руководителей регионов.

"Мы много и часто встречаемся на различных площадках в Москве и давно договаривались об установлении более тесных отношений между нашими регионами. У нас много общих задач, возможностей. Хочу поблагодарить за основательную подготовку: коллеги, которые приехали в составе вашей делегации, уже заранее наметили планы встреч с нашими предприятиями, подыскали потенциальных партнеров. Я уверен в хороших результатах", - приводятся в сообщении слова губернатора Калужской области.

Глава Мордовии отметил важность установления прочных бизнес-контактов. "Мы всегда готовимся к таким встречам, изучаем, в каких цепочках поставок мы можем участвовать. Есть продукция высокой степени передела, которую Мордовия продает, и мы будем рады, если в цепочке производителей будут и ваши предприятия. Но у вас много больше такой продукции. Поэтому если сможем удешевить, сделать продукцию более инновационной и конкурентоспособной, будем только рады. Есть договоренности и по обмену кинопродукцией. Это тоже важное направление", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

В ходе рабочей поездки состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое закрепит партнерство и станет импульсом для развития взаимовыгодных связей - в том числе в сфере культуры, туризма, социальной защиты. Глава Мордовии выразил уверенность, что соглашение о сотрудничестве, подписанное в Год единства народов России, еще больше укрепит дружеские и партнерские связи двух регионов.

Отмечается, что в 2025 году двусторонний товарооборот превысил 1 миллиард рублей - за 4 года он вырос более чем вдвое. Мордовия поставляет в Калужскую область светотехнические изделия, медицинское оборудование, цемент, чугунное литье, кабельно-проводниковую продукцию и теплоизоляцию, при этом закупает калужский металлопрокат, колбасные и кондитерские изделия, муку.

"Межрегиональное сотрудничество – это наш приоритет. И мы будем его последовательно развивать. От визита в Калужскую область мы ожидаем роста товарооборота, увеличения кооперации и совместных продаж на внешних рынках. Конечно, важна и культурная повестка. Мы должны друг друга знать, особенно в Год единства народов России. Очень актуальны вопросы демографии, семейной политики и семейноцентричности", - сказал Здунов.