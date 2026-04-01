Глава ФИФА поздравил сборную Ирана по футболу с отбором на ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
13:26 01.04.2026
Глава ФИФА поздравил сборную Ирана по футболу с отбором на ЧМ
Глава ФИФА ждет от сборной Ирана позитивного послания о человечности на ЧМ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что он с нетерпением ждет того, что футболисты сборной Ирана донесут на чемпионате мира позитивное послание о человечности и единстве.
Во вторник Инфантино присутствовал на товарищеском матче в турецкой Анталии, в котором сборная Ирана разгромила команду Коста-Рики со счетом 5:0. Глава ФИФА встретился с игроками и тренерским штабом сборной Ирана, а также с представителями Федерации футбола Ирана.
"Я еще раз поздравил сборную Ирана с тем, что она отобралась на чемпионат мира 2026 года и вселила гордость в миллионы людей в Иране и по всему миру. Выступление за свою страну идет бок о бок с ответственностью, и я призвал игроков продолжать вдохновлять своих болельщиков и осуществлять мечты своего народа на мировой арене", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Футбол несет в себе единство и надежду даже в самых сложных обстоятельствах, и ФИФА продолжит поддерживать команду, обеспечивая ей самые лучшие возможные условия для подготовки к чемпионату мира. Я с нетерпением жду, когда они смогут донести до всего мира позитивное послание о человечности и единстве", - добавил Инфантино.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. На странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей чемпионата мира 2026 года из США в Мексику.
