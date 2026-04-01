Глава ФИФА поздравил сборную Ирана по футболу с отбором на ЧМ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что он с нетерпением ждет того, что футболисты сборной Ирана донесут на чемпионате мира позитивное послание о человечности и единстве.

"Футбол несет в себе единство и надежду даже в самых сложных обстоятельствах, и ФИФА продолжит поддерживать команду, обеспечивая ей самые лучшие возможные условия для подготовки к чемпионату мира. Я с нетерпением жду, когда они смогут донести до всего мира позитивное послание о человечности и единстве", - добавил Инфантино.