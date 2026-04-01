Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Трое жителей Ленинградской области и Удмуртии, работавшие на СБУ, осуждены за попытку теракта против офицеров Минобороны, члена правительства ЛНР, а также подготовку диверсий на объектах военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, сообщили в ФСБ России.
"Центральным и Южным окружными военными судами за подготовку террористического акта осуждены две жительницы Ленинградской области, гражданки России, 2001 г.р., и житель Удмуртской республики 1984 г.р. Установлено, что указанные лица посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителями СБУ, которым сообщили о готовности участия в террористической деятельности для получения вознаграждения, а в дальнейшем - политического убежища на Украине либо в странах Евросоюза", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что в ходе общения с кураторами они получили задания на подготовку и совершение терактов в отношении высшего командного состава Минобороны России и высокопоставленного члена правительства ЛНР, а также на подготовку диверсий на объектах ВПК и железнодорожной инфраструктуры.
"В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято значительное количество взрывчатых веществ, прекурсоров для синтеза взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, средства связи с сотрудниками украинских спецслужб", - отметили в ФСБ.
Решениями судов они признаны виновными по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств и приговорены к лишению свободы на сроки от 17 до 20 лет и крупным денежным штрафам.