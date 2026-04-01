Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта - РИА Новости, 01.04.2026
09:48 01.04.2026 (обновлено: 09:56 01.04.2026)
Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта
Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта - РИА Новости, 01.04.2026
Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта
Трое жителей Ленинградской области и Удмуртии, работавшие на СБУ, осуждены за попытку теракта против офицеров Минобороны, члена правительства ЛНР, а также... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:48:00+03:00
2026-04-01T09:56:00+03:00
россия
луганская народная республика
фсб
происшествия
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, фсб, происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, ФСБ, Происшествия
Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта

Трем агентам Киева вынесли приговор за попытку теракта против офицеров МО РФ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Трое жителей Ленинградской области и Удмуртии, работавшие на СБУ, осуждены за попытку теракта против офицеров Минобороны, члена правительства ЛНР, а также подготовку диверсий на объектах военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, сообщили в ФСБ России.
"Центральным и Южным окружными военными судами за подготовку террористического акта осуждены две жительницы Ленинградской области, гражданки России, 2001 г.р., и житель Удмуртской республики 1984 г.р. Установлено, что указанные лица посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с представителями СБУ, которым сообщили о готовности участия в террористической деятельности для получения вознаграждения, а в дальнейшем - политического убежища на Украине либо в странах Евросоюза", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что в ходе общения с кураторами они получили задания на подготовку и совершение терактов в отношении высшего командного состава Минобороны России и высокопоставленного члена правительства ЛНР, а также на подготовку диверсий на объектах ВПК и железнодорожной инфраструктуры.
"В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято значительное количество взрывчатых веществ, прекурсоров для синтеза взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, средства связи с сотрудниками украинских спецслужб", - отметили в ФСБ.
Решениями судов они признаны виновными по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств и приговорены к лишению свободы на сроки от 17 до 20 лет и крупным денежным штрафам.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаФСБПроисшествия
 
 
