Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Трое жителей Ленинградской области и Удмуртии, работавшие на СБУ, осуждены за попытку теракта против офицеров Минобороны, члена правительства ЛНР, а также подготовку диверсий на объектах военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, сообщили в ФСБ России.

Решениями судов они признаны виновными по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств и приговорены к лишению свободы на сроки от 17 до 20 лет и крупным денежным штрафам.