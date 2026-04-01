Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.
"Я передал послание о том, что крайне важно принять все возможные меры для предотвращения попадания украинских дронов в наше воздушное пространство", — приводит слова министра телерадиокомпания ERR.
В конце марта украинские беспилотники несколько раз залетали на территорию Эстонии. Один из них 25 марта врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще один в ночь на 31 марта упал в деревне Хаммасте, примерно в 30 километрах от границы с Россией. При этом Таллин отрицает, что разрешал Киеву использовать свое воздушное пространство для пролета БПЛА.
Как заявил губернатор граничащей с Эстонией Ленинградской области Александр Дрозденко, к шести утра 31 марта над регионом сбили 38 украинских дронов.
