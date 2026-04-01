Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 01.04.2026 (обновлено: 15:00 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/estoniya-2084245890.html
Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников
Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников - РИА Новости, 01.04.2026
Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* послание о том, что украинские дроны не должны попадать в... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:01:00+03:00
2026-04-01T15:00:00+03:00
в мире
эстония
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001874887_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a24c540705251f2c2a9dbc616eb6184a.jpg
https://ria.ru/20260327/estonija-2083425884.html
эстония
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001874887_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_efabca490215ba7348023a4cc63ff2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Эстония, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников

Цахкна передал Буданову послание по украинским БПЛА в небе над Эстонией

© AP Photo / Virginia MayoМаргус Цахкна
Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Маргус Цахкна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.
"Я передал послание о том, что крайне важно принять все возможные меры для предотвращения попадания украинских дронов в наше воздушное пространство", — приводит слова министра телерадиокомпания ERR.
В конце марта украинские беспилотники несколько раз залетали на территорию Эстонии. Один из них 25 марта врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще один в ночь на 31 марта упал в деревне Хаммасте, примерно в 30 километрах от границы с Россией. При этом Таллин отрицает, что разрешал Киеву использовать свое воздушное пространство для пролета БПЛА.
Как заявил губернатор граничащей с Эстонией Ленинградской области Александр Дрозденко, к шести утра 31 марта над регионом сбили 38 украинских дронов.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Эстонии рассказали, почему не стали сбивать украинский беспилотник
27 марта, 23:23
 
В миреЭстонияУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала