Глава МИД Эстонии передал офису Зеленского послание из-за беспилотников

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.

"Я передал послание о том, что крайне важно принять все возможные меры для предотвращения попадания украинских дронов в наше воздушное пространство", — приводит слова министра телерадиокомпания ERR.